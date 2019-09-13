Merkez Bankası'nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından İş Bankası konut kredisi faizlerini düşürdü.
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranının uygulanacağı ifade edildi.
Türk Eximbank da bugün TL kredi faiz oranlarında 2 puana ulaşan indirime gittiğini duyurmuştu.
İş Bankası konut kredisi faiz oranlarını indirdi
Anadolu AjansıEkonomi
Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.
Merkez Bankası'nın dün politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından İş Bankası konut kredisi faizlerini düşürdü.