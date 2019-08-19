Profilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor.
1997 yılında açılan AVM, İş GYO internet sitesinde satılığa çıkarıldı.
Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.
ntv.com.trEkonomi
Profilo Alışveriş Merkezi yeni sahibini bekliyor.
1997 yılında açılan AVM, İş GYO internet sitesinde satılığa çıkarıldı.
Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedeli 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak belirlendi.