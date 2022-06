İş Bankası’na sendikasyon kredisi

İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı üçüncü işleminde, uluslararası piyasalardan 483 milyon euro ve 257 milyon dolar sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı. 7 Haziran 2022 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America, Standard Chartered Bank, Emirates NBD Bank PJSC ve Abu Dhabi Commercial Bank PJSC koordinatör; Bank of America, Standard Chartered Bank ve MUFG Bank Ltd sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

YENİ PERFORMANS KRİTERLERİ



İş Bankası tarafından sürdürülebilirlik bağlantılı olarak gerçekleştirilen sendikasyon kredisi kapsamında performans kriterleri belirlendi. Engelli dostu bankamatiklerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılması ve dijitalleşen süreçlerle sağlanacak kağıt tasarrufuna yönelik performans kriterleri kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, faiz indirimi gerçekleşecek. İş Bankası, önceki sendikasyon dönemlerinde karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanım oranı gibi hedeflere başarıyla ulaşmıştı.