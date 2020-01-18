İş Bankası'ndan ekonomiye 1.1 milyar dolarlık kaynak

Faiz oranı yüzde 7.75 seviyesinde olan ihraç işlemine, 3.5 milyar doların üzerinde bir talep geldi. Bankanın iştiraki TSKB’nin de uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 400 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurotahvil ihracı ile birlikte grup, Türkiye'ye 1 milyar 150 milyon dolarlık kaynak sağladı.



İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bu kaynakların, İş Bankası’na ait değil, ülke ekonomisine ait olduğunu ve Türkiye ekonomisinin doğrusu için kullanılacağını vurgulayarak, “Biz bu kaynakların sahibi değil aracısıyız. İşin tekniğine ve etiğine uygun bir tutarlılıkla Türkiye ekonomisinin hizmetine sunacağız. İş Bankası olarak kredi verme kapasitemizi de artıran söz konusu sermaye benzeri tahvil ihracı, ülkemiz ekonomisi için değerlidir.

Türk ihraççılar için piyasaların henüz hazır olmadığına dair görüşlerin bulunduğu böyle bir dönemde, İş Bankası Grubu olarak üst üste gerçekleştirdiğimiz bu iki ihracı, teşvik edici ve yol açıcı olması bakımından kıymetli buluyorum” dedi.



Teşvik edici ve yol açıcı olacak



İş Bankası’nın yoğun ilgi gören yurtdışı tahvil ihracının, 2018 Şubat ayından bu yana Türk bankaları tarafından yurtdışında gerçekleştirilen katkı sermaye niteliğini taşıyan ilk piyasa ihraç işlemi olduğunu dile getiren Bali, “200 civarında yatırımcının ilgi gösterdiği işlem, tek düzenleyici kuruluş aracılığıyla tamamlandı. İhraca gelen yüksek talebe bağlı olarak, tahvilin getiri seviyesi işlem sırasında revize edildi ve başlangıç seviyesinin 50 baz puan altında sonuçlandırıldı” dedi.



Bali, İş Bankası’nın ve iştirakleri TSKB’nin ihraçlarına gelen yüksek talebin; Türkiye’ye, Türk bankacılık sektörüne ve bankalara duyulan güveni yansıttığını vurgulayarak iki işlemin de banka ve kurumları yurtdışı piyasalardan fon temin etme konusunda teşvik edici ve yol açıcı olacağını kaydetti.