İş Bankası’ndan İstanbul Maratonu’na 100. yıl desteği

Geçen yıl Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile güç birliğine giderek spora desteğini artıran Türkiye İş Bankası, ülkemizin en büyük kitlesel spor etkinlikleri olan İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu’nun da destekçisi oldu.



İş Bankası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul arasında imzalanan iki yıllık iş birliği anlaşması çerçevesinde, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olarak Asya ve Avrupa’yı sporun gücüyle birleştiren İstanbul Maratonu, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te ve İş Bankası’nın 100. yılı olan 2024’te “Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu” adını taşıyacak.



Her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu da gelecek iki yılda “Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu” olarak Türkiye’den ve dünyadan sporcuları ağırlamaya devam edecek.



100 yaşına basan Cumhuriyetimizin dinamizmine vurgu



İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Sunduğu rol modellerle gençlerimize ilham veren, sağlıklı ve dinamik bir yaşamı temsil eden sporun ve sporcularımızın yanında olmayı çok kıymetli buluyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile bir araya gelerek, 100. yaşımızı kutlayacağımız gelecek yıl Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizin en üst seviyede temsilini sağlamak için bir adım atmıştık. Şimdi de sporu daha erişilebilir ve eğlenceli hale getiren İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu’na ismimizi veriyoruz. Hem uluslararası spor camiasınca hem de tüm İstanbullular için beklenen bir etkinlik haline gelen bu maratonları yıllardır başarıyla sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’a; süreçteki iş birlikleri için teşekkür ediyorum. Her yaş grubundan on binlerce kişi bir kıtadan diğerine İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde koşarak geçerken çok



güzel anılar biriktiriyor. Biz de bunun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Koşu kültüründe ivme yaratacak ortaklık



Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur bu güzel iş birliği hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:



“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yıl gururunu ve coşkusunu tüm ülkede etkinliklerle kutlamaya hazırlandığımız bu anlamlı senede, ismi Cumhuriyet ve Atatürk’le anılan Türkiye’nin ilk milli bankası olan “İş Bankası”nı Türkiye’nin ilk ve en geniş katılımlı spor etkinliği olan İstanbul Maratonu’nda yanımızda görmekten çok mutluyuz. 99 yıldır kendi alanında bir maraton koşan İş Bankası ile 45 yıllık İstanbul Maratonu’nun ortaklığının Türkiye’de koşu kültürünün olması gerektiği yere gelmesinde bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. İstanbul Maratonu’nun, dünyanın tek kıta geçişi maratonu olması, İstanbul Yarı Maratonu’nun ise dünyanın en hızlı parkurları arasında olması sebebi ile Türkiye’nin dünya çapında bilinen en büyük yol koşuları. İş Bankası ile 5 Kasım’da vereceğimiz ilk start, Maraton ve Yarı Maratonumuzun gelişimi, değişimi için de bir başlangıç olacak. Maratonlarımıza çok yakışan bu iş birlikteliğinin önümüzdeki yıllarda dünyada ses bulan başarılarla anılacağına eminim.”