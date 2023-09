İş Bankası’nın Uluslararası Atatürk Konferansı

Büyük Usta unvanına sahip milli satranç sporcusu Batuhan Daştan da satrancın Türkiye’de en fazla lisanslı sporcunun bulunduğu branş olduğunu vurgulayarak, “Bu, ülkemizde satrançta iyi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Hedefim, hayalim bu potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak” diye konuştu.



Milli pentatlet İlke Özyüksel de “Katıldığım tüm müsabakalarda, Olimpiyat oyunlarında her geçen gün göğsümüzde taşıdığımız bayrakla ne kadar büyük bir sorumluluk aldığımızı hissediyorum. Kazandığımız madalyaların sadece bir madalya olmadığının, kazandığımız her başarıyla yeni nesle örnek olduğumuzun, topluma spor sevgisini aşıladığımızın bilincindeyiz. Milli bir sporcu olarak ülkemizdeki yetenekli çocukların önünü açmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum” dedi.



Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ise “Atatürk’ün gençlere, yeni nesle dair her sözü bizlere olan inancını gösteriyor. Bize inandığı ve güvendiği için minnettarız. Ben ülkemizde özellikle kız çocuklarının her alanda olduğu gibi sporda da daha fazla katılımcı olmasını çok önemsiyorum. Kazandığım madalyaları bir anahtar olarak görüyorum. Ne kadar çok anahtara ulaşırsam o kadar çok kapı açacağıma inanıyorum” diye konuştu.