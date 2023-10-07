İş dünyası, yılın en büyük teknoloji etkinliği “Transformation NOW! 2023”te buluştu

NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen “Transformation NOW! 2023 | Future Ready” başlıklı etkinlik, 1.600+ kişinin katılımıyla 5 Ekim’de gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde başlayan ve tüm gün süren etkinlikte, toplam 15 oturum yapıldı ve yaklaşık 50 kişi konuşmacı veya panelist olarak yer aldı.

Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu’nun yaptığı etkinlikte Candaş Tolga Işık, Yekta Kopan, Serdar Turan gibi ünlü isimler de moderatör olarak yer aldı. Öğle yemeğinin ardından yapay zeka sunucuların anonsuyla başlayan ve aynı sahnede yan yana yapılan “sessiz” paralel oturumlarıyla dikkat çeken etkinliğin kapanışındaki “Dijital dönüşüm olmasaydı ne olurdu?” başlıklı oturumda, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celal Şengör konuk edildi.



En büyük teknoloji etkinliği



Enerji dolu bir sahne gösterisiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Bahri Danış yaptı. Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliğine imza attıklarına değinen CEO, “Dönüşümü biz değil, birlikte başardığımız şirketler anlatacak. Bunların arasında Türkiye’nin en önemli şirketleri, büyük kurumlar ve KOBİ’ler de var. Umarım etkinliğe katılan herkes dinlediklerinden ilham alacak ve kendi yol haritasını oluşturacak” dedi.



Açılış konuşmasının ardından Dr. Bahri Danış, NTT DATA Inc. CEO’su Kaz Nishihata ve NTT DATA Business Solutions CEO’su Norbert Rotter’ı sahneye davet etti. Dünyanın en inovatif 50 şirketi listesinde yer alan NTT DATA hakkında bilgiler paylaşan Kaz Nishihata, 190 bin çalışanla 50’den fazla ülkede hizmet verdiklerini ve her yıl Ar-Ge’ye 3,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Norbert Rotter ise NTT DATA’nın uzun vadeli yatırım yapan güvenilir bir iş ortağı olduğuna vurgu yaparak bulut bilişim ve üretken yapay zekanın sektörün geleceğini şekillendirdiğinden bahsetti.



Deprem için “one Heart” yardım portalı geliştirildi



“Her şey bir kıvılcımla başlar” başlıklı bir sunum yapan NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak, NTT DATA’nın “IGNITE | tomorrow, today” olarak belirlenen yeni söyleminin ardındaki felsefeyi anlattı. Dönüşüm ve inovasyon aracılığıyla, insanlar için sürdürülebilirlik bir gelecek yaratmak üzere güvenilir bir işbirliği teklifini içeren söylem, kurumun bugün ve yarın için yakacağı kıvılcımlara gönderme yapıyor. Geçmişte yakılan bazı önemli kıvılcımlara mercek tutan Fatih Irak, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda başarılı çalışmalara imza atan müşterilerinden örnekler verdi. Genel Müdür ayrıca, deprem döneminde NTT DATA Business Solutions Türkiye çalışanlarının “one Heart” adlı bir yardım portalı geliştirdiğini, ilk 2-3 gün içinde bine yakın yardım talebinin karşılandığını anlattı.



“Yapay zeka artık işin içinde”



Moderatörlüğünü Candaş Tolga Işık’ın yaptığı “Teknoloji ve İşin Geleceği” başlıklı oturumda, SAP EMEA South Head of Business Technology Platforms Selçuk Öznal, “Teknolojiye adapte olamayan hiçbir canlı ya da organizasyon gelişimini sürdüremeyecek. O günkü teknolojiyi bugüne taşıyamayan birçok dev şirket yok oldu” diyerek daha çok içerik üreticisi olarak öne çıkan yapay zekanın artık işlerin içine yerleştirildiğine dikkat çekti. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise “Bundan sonra ne var diye sorduğumuzda, bugünlerde cevap hep yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. 2016’dan beri yapay zekaya yapılan yatırımlar bizi bugünlere getirdi. Yapay zeka hayatımıza çok hızlı girdi ve aynı hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.



“En kritik olan çalışanların dönüşümünü sağlamak”



Yekta Kopan’ın moderatör olduğu “Teknoloji Perspektifinden İş Dünyasının Bugünü ve Yarını” başlıklı oturumda, BSH Dijital Platform Hizmetleri Küresel Başkan Yardımcısı Berke Menekli, iş süreçleri, kurum, üretim ve müşteri yolculuğu olmak üzere 4 bacaklı bir dijital dönüşüm modeli yürüttüklerini aktardı. Acıbadem Healthcare Group Member of Executive Committee ve Acıbadem Teknoloji CEO’su Birol Sümer, uluslararası bir teknoloji sağlayıcısı haline geldiklerini anlatarak, en geç 20 yıl içinde genetik ve metabolizmik verilerin yanı sıra anne karnındaki veriler ışığında, kişilerin olası hastalıklarının tahmin edileceğini, nasıl beslenmesi ya da ne yapmaması gerektiğini veri temelli olarak bileceğimizi söyledi.



Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Oğuz Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yürüttükleri ve orman yangınlarının tespit edilmesine yönelik projeden bahsetti. Bu alanda yapay zekayı kullanan dünyanın ilk projesine imza attıklarını söyleyen Oğuz Sezgin, Fortune Global 500 listesindeki Türkiye’den tek şirket olan Koç Holding’in BT alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Anadolu Grubu CIO’su Serkant Paker de “Her sektörün teknoloji ve dijital dönüşümden sağlayacağı faydalar farklı. En kritik olan ise çalışanların dönüşümünü sağlamak” dedi.



Sessiz konferans deneyimi



“Transformation NOW! 2023 | Future Ready” kapsamında öğle yemeğinin ardından yine aynı büyük salonda buluşan konuklar, önce yapay zeka sunuculardan program hakkında bilgi aldı.



Ardından aynı sahne üstünde aynı anda gerçekleştirilen paralel oturumlara geçildi. Katılımcılar kulaklıklarından istediği oturumu ya da İngilizce tercümesini dinlerken, Volkswagen Arena da sessizliğe büründü. Bir tarafta teknoloji, diğer tarafta inovasyon sahnesi olmak üzere toplam 8 paralel oturum gerçekleştirildi. Otomotivden sınır ötesi faaliyetlere, dijital ticaretten sürdürülebilirliğe, teslimatlardan insan kaynaklarına pek çok konu iş ve teknoloji liderlerinin birikim ve deneyimleri eşliğinde aktarıldı.



Etkinliğin son bölümünde, Serdar Turan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, rekabeti yeniden tanımlayan inovasyon ve iş süreçlerinde yaşanan devrim konuşuldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yaptıkları “Fit for Future Businesses” araştırmasından bahsederek Türkiye’deki BT sektörünün GSMH’da %3,1’lik paya sahip olduğunu, aynı oranın Avrupa’da ise %5,9 olarak hesaplandığını söyledi. Toplantı, Prof. Dr. Celal Şengör’ün konuk olduğu ve jeolojinin gelişiminde teknolojinin oynadığı rolün anlatıldığı bölümle sona erdi.