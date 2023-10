İş dünyası, yılın en büyük teknoloji etkinliği “Transformation NOW! 2023”te buluştu

NTT DATA Business Solutions Türkiye tarafından İstanbul’da düzenlenen “Transformation NOW! 2023 | Future Ready” başlıklı etkinlik, 1600 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde başlayan ve tüm gün süren etkinlikte, toplam 15 oturum yapıldı ve 50 kişi konuşmacı ya da panelist olarak yer aldı. Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu’nun yaptığı etkinlikte Candaş Tolga Işık, Yekta Kopan, Serdar Turan gibi ünlü isimler de moderatör olarak yer aldı. Etkinliğin kapanışı Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celal Şengör’ün konuk edildiği “Dijital dönüşüm olmasaydı ne olurdu?” başlıklı oturumla yapıldı.



En büyük teknoloji etkinliği



Enerji dolu bir sahne gösterisiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını, NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Bahri Danış yaptı. Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliğine imza attıklarına değinen CEO, “Dönüşümü biz değil, birlikte başardığımız şirketler anlatacak. Bunların arasında Türkiye’nin en önemli şirketleri, büyük kurumlar ve KOBİ’ler de var. Umarım etkinliğe katılan herkes dinlediklerinden ilham alacak ve kendi yol haritasını oluşturacak” dedi.



Açılış konuşmasının ardından Dr. Bahri Danış, NTT DATA Inc. CEO’su Kaz Nishihata ve NTT DATA Business Solutions CEO’su Norbert Rotter’ı sahneye davet etti. Dünyanın en inovatif 50 şirketi listesinde yer alan NTT DATA hakkında bilgiler paylaşan Kaz Nishihata, 190 bin çalışanla 50’den fazla ülkede hizmet verdiklerini ve her yıl Ar-Ge’ye 3,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Norbert Rotter ise NTT DATA’nın uzun vadeli yatırım yapan güvenilir bir iş ortağı olduğuna vurgu yaparak bulut bilişim ve üretken yapay zekanın sektörün geleceğini şekillendirdiğinden bahsetti.



Deprem için “one Heart” yardım portalı geliştirildi



“Her şey bir kıvılcımla başlar” başlıklı bir sunum yapan NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak, NTT DATA’nın “IGNITE | tomorrow, today” olarak belirlenen yeni söyleminin ardındaki felsefeyi anlattı. Dönüşüm ve inovasyon aracılığıyla, insanlar için sürdürülebilirlik bir gelecek yaratmak üzere güvenilir bir işbirliği teklifini içeren söylem, kurumun bugün ve yarın için yakacağı kıvılcımlara gönderme yapıyor. Geçmişte yakılan önemli kıvılcımlara mercek tutan Fatih Irak, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda başarılı çalışmalara imza atan müşterilerinden örnekler verdi. Genel Müdür ayrıca, deprem döneminde NTT DATA Business Solutions Türkiye çalışanlarının “one Heart” adlı bir yardım portalı geliştirdiğini, ilk 2-3 gün içinde bine yakın yardım talebinin karşılandığını anlattı.



“Dönüşümü yalnız yapamazsınız”



Moderatörlüğünü Candaş Tolga Işık’ın yaptığı “Teknoloji ve İşin Geleceği” başlıklı oturumda, SAP EMEA South Head of Business Technology Platforms Selçuk Öznal, teknolojiye adapte olamayan hiçbir canlı ya da organizasyonun gelişimini sürdüremeyeceğine dikkat çekerek, “O günkü teknolojiyi bugüne taşıyamayan birçok dev şirket yok oldu. Geç kalmamak lazım, o yüzden ‘şimdi dönüşüm zamanı’ diyorum” ifadelerini kullandı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise “Biz bir platform şirketiyiz. NTT DATA, SAP gibi şirketlerin teknoloji projelerinin üstünde başarıyla çalışacağı bir platform sunuyoruz. Dönüşümü yalnız yapamazsınız, yanınıza bir paydaş almanız lazım” dedi.



“En kritik olan çalışanların dönüşümünü sağlamak”



Yekta Kopan’ın moderatör olduğu “Teknoloji Perspektifinden İş Dünyasının Bugünü ve Yarını” başlıklı oturumda, BSH Dijital Platform Hizmetleri Küresel Başkan Yardımcısı Berke Menekli, iş süreçleri, kurum, üretim ve müşteri yolculuğu olmak üzere 4 bacaklı bir dijital dönüşüm modeli yürüttüklerini aktardı. Acıbadem Healthcare Group Member of Executive Committee ve Acıbadem Teknoloji CEO’su Birol Sümer, uluslararası bir teknoloji sağlayıcısı haline geldiklerini anlatarak, en geç 20 yıl içinde genetik ve metabolizmik verilerin yanı sıra anne karnındaki veriler ışığında, kişilerin olası hastalıklarının tahmin edileceğini, nasıl beslenmesi ya da ne yapmaması gerektiğini veri temelli olarak bileceğimizi söyledi.



Koç Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Oğuz Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte yürüttükleri ve orman yangınlarının tespit edilmesine yönelik projeden bahsetti. Bu alanda yapay zekayı kullanan dünyanın ilk projesine imza attıklarını söyleyen Oğuz Sezgin, Fortune Global 500 listesindeki Türkiye’den tek şirket olan Koç Holding’in BT alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Anadolu Grubu CIO’su Serkant Paker de “Her sektörün teknoloji ve dijital dönüşümden sağlayacağı faydalar farklı. En kritik olan ise çalışanların dönüşümünü sağlamak” dedi.