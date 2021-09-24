İş dünyası Ayvalık Business Forum'da buluştu

ntv.com.tr 24.09.2021 - 15:52
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının, geleceği tartışacağı Ayvalık Business Forum başladı.
İçinde bulunduğumuz yılın değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri, pandemi sonrası şekillenen yeni iş ortamı, dijitalleşmenin geleceği, iş hayatına etkileri, sürdürülebilirlik, anlamlı iş stratejileri, girişimcilik, Z kuşağı gibi konular Ayvalık Business Forum'un öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Huzurlu, sakin atmosferiyle Ayvalık’ın kalbinde yer alan D-Resort Murat Reis Ayvalık, doğal ve lezzetli tatları, dinlendirici konsepti, konforlu odalarıyla iş dünyasını 2 gün boyunca ağırlayamaya devam edecek.
Katılımcılar oturumların ve toplantıların yanı sıra keyifli sosyal aktivitelerle de iyi zaman geçirmenin keyfini yaşayacak.