İş dünyasının ve HR sektörünün kalbi Global İnsan Kaynakları Zirvesi ve fuarı’nda atacak

Diğer zirvelerden farklı olarak dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’den CEO’ların, Yönetim Kurulu Başkanlarının, üst düzey yöneticilerin, tüm HR Sektörü lider, çalışan ve paydaşlarının, akademisyenlerin, kamu kuruluşları VIP isimlerinin ve ses getiren önemli derneklerin üyelerinin katılacağı zirve, alışılandan farklı olarak dijital bir platform üzerinden gerçekleştirilecek.



Geniş bir yelpazede uluslararası vizyonu, liderlerinden yaşanmış başarı hikayeleri ve yaşanmışlıkların buluşturulacağı, Türkiye’nin ve bölgenin en geniş kapsamlı ve en kritik konularının detaylı olarak işleneceği zirvenin amacı; insan yönetimi sektörünün ve gelecekteki iş hayatının kapılarını katılımcılar için açmak.



Uluslararası arenada başarıları ile konuşulan fikir liderlerinin konuşmacı olacağı zirvede, yeni teknolojilerin çalışma hayatına getirebileceği açılımlar ve iş hayatının pandemi gerçeği ile evrildiği tüm noktalara; çalışma hayatının geleceği, CEO’ların HR ajandası, iş hayatında anlam, yeni trendler, Türkiye’den ve dünyadan başarı hikayeleri, yapay zeka, dijital HR, sürdürülebilirlik, kurumsal iyilik, yeni normalde kritik başarı faktörleri, Z kuşağı, motivasyon, çeşitlilik, geleceğin iş hukuku gibi birçok kilit konuya yer verilecek.



HR dünyasının etkili ismi Michigan Üniversitesi, Ross School of Business Profesörü Dave Ulrich, “işveren markası” konseptinin yaratıcısı, M&A Danışmanı Simon Barrow ve Nasa Teknoloji ve Entegrasyon Başkanı Omar Hatamleh, liderlik kulvarında Colombia Üniversitesi Dekanı Jason Wingard, Amazon’daki en çok satan kitapların yazarı Arthur Carmazzi, şefkatli liderlik konusunda çığır açan ünlü konuşmacı ve yazar Chester Elton, Psikolog, Yazar ve Pozitif Değişim Gurusu Sarah Lewis, August Leadership Partner ve “Çeşitlilik” konusunda dünyanın en etkili 10 kadınından biri Ümran Beba, “Hollywood yıldızlarının şamanı” lakabıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlar için bir düşünce lideri olan Shaman Durek Verrett, Yaratıcılık ve Değişim Alanında Uluslararası Konuşmacı Cyriel Kortleven, dünyaca ünlü İç İletişim ve Çalışan Bağlılığı Uzmanı Dr. Kevin Ruck, Engage & Grow Indonesia CEO’su Marvin Suwarso, Headway Coaching Group Kurucusu ve CEO’su Alex Khrapov, Manulife Asya Küresel Öğrenme Direktörü Joy Jinghui Xu gibi global ölçekte insan kaynakları konusunda ses getiren isimlerin konuşmacı olacağı zirvede; yerli ve yabancı birbirinden değerli konuşmacılar işin ve insan kaynaklarının geleceğini ele alacak.



ALTIN LİDER ÖDÜLLERİ



Zirvede, ilk kez düzenlenecek “Altın Lider Ödülleri” kapsamında, 2020’nin en başarılı CEO’su ve en başarılı CHRO’su açıklanacak. İş dünyasına dahil her kademeden çalışanın oylarıyla belirlenen isimlere ödüller 28 Mayıs 2021’de düzenlenecek organizasyonla takdim edilecek.



GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ’NİN LİDERLİK KULVARINDA ONUR KONUŞMACISI HR DÜNYASININ TARTIŞILMAZ EN ETKİLİ İSMİ DAVE ULRICH



Michigan Üniversitesi Ross İşletme Fakültesi Profesörü olan Dave Ulrich, aynı zamanda kuruluşların ve liderlerin gelişmelerine odaklanan danışmanlık firması RBL’nin ortağıdır. 200'ün üzerinde makale ve 30'un üzerinde kitabı yayınlanan Ulrich, 1990-1999 yılları arasında İnsan Kaynakları Yönetimi’nin editörlüğünü yaptı, 4 Journal yayın kurulunda ve Herman Miller yönetim kurulunda görev yaptı (16 yıl), 90 ülkede geniş kitlelerle konuştu; Fortune 200’ün yarısından fazlası için atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Tüm bunların yanısıra Ulrich; başarılı iş liderlerine koçluk yapmıştır ve Ulusal İnsan Kaynakları Akademisi'nde Seçkin bir Fellow'dur. Sürekli öğrenmesi, karmaşık fikirleri basit çözümlere dönüştürmesi ve üç alanda birlikte çalıştığı kişilerden gerçek değer yaratması ile tanınır.



• Organizasyon: Ortak yazarlarla birlikte, organizasyonun yeteneklere (Organizasyon Yoluyla Zafer) göre 4 kat daha fazla iş sonuçları sağladığını deneysel olarak göstererek, organizasyonları yetenek demetleri olarak tanımlayarak (Organizasyon Yeteneği) modern organizasyonlar hakkındaki düşünceyi (Organizasyonu Yeniden Keşfetmek) etkiledi. Yetenek yönetimi (Neden Çalışma; Yetenek Hızlandırıcı), kültür değişikliği, öğrenme (Öğrenen Organizasyon Yeteneği) ve işbirliği gibi kavramları tanımlamak için çalıştı.



• Liderlik: Meslektaşlarıyla birlikte, etkili liderliğin (Liderlik Kodu ve Sonuçlara Dayalı Liderlik), müşterilerle bağlantılı liderliğin (Liderlik Markası) temellerini açıkladı, liderliğin nasıl pazar değeri sağladığını (Neden Sonuç Yok?), Yatırımcı beklentilerini nasıl şekillendirdiğini gösterdi. Liderliği ölçme yeteneği (Liderlik Sermayesi Endeksi) ve liderlik hedeflerinin eyleme dönüşmesini sağlamak için (Liderlik Sürdürülebilirliği) belirli yöntemler sentezledi.



• İnsan kaynakları: Ulrich ve meslektaşları HR mesleğini şekillendirdi; HR sonuçlarına, yönetişimine, yetkinliklerine ve uygulamalarına odaklanarak “modern İK'nın babası” ve “on yılın İK düşünce lideri” olarak adlandırıldı. HR'ın geleceği hakkında 1.500.000'den fazla HR uzmanına dağıtılan ve 70 düşünce liderinin görüşlerini özgürce paylaştığı bir “hediye” kitaba öncülük etti.



ÇALIŞAN BAĞLILIĞI, KURUM KÜLTÜRÜ, İŞVEREN MARKASI KULVARINDA GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ ONUR KONUŞMACISI İŞVEREN MARKASI KONSEPTİNİN YARATICISI

SIMON BARROW



1990’lı yılların başında ABD’de literatüre girmeye başlayan “işveren markası” kavramının tasarımcısı Simon Barrow, bu kavramı, “İşverenin sunduğu ekonomik, psikolojik ve fonksiyonel faydaların tamamı” olarak tanımlıyor. O günden bugüne işveren marka konsepti, İK dünyası tarafından geliştirilmek üzere benimsendi.



Simon Barrow;global firmalarda marka müdürü olarak görev yaptıktan sonra, çalışanların bölüm yönetiminin zorluklarıyla karşılaştı ve yönetime İşveren Markası yaklaşımını yarattı. 1996 yılında İşveren Markası ile ilgili ilk akademik makale için London Business School Profesörü Tim Ambler ile çalışan Barrow, daha sonra tüketici reklam ajansı Ayer Barker'in CEO'su ve ardından danışmanlığa duyulan ihtiyaç doğrultusunda Barkers İnsan Kaynakları CEO'su oldu. Daha sonra People in Business'ı kurdu. Önemli müşteriler arasında Hiscox, Invesco, Henderson, Newton, Man Group, Standard Life, NHS GPs, Tesco ve Israeli Teva Pharmaceuticals bulunmaktadır.



“İşveren Markası” konusunda küresel bir konuşmacı olan Barrow, (3,4 milyondan fazla Google sonucuna sahip bir konu) en iyi marka yönetimini getiren İşveren Markası, Birleşme ve Devralmalarda Çalışan İletişimi gibi iki popüler iş kitabının ortak yazarıdır.



DÜNYANIN ÖNDE GELEN LİDERLİK GURULARINDAN CHESTER ELTON GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİ’NDE



Dünyanın önde gelen liderlik gurularından Chester Elton, meslektaşları ve bilim adamlarının desteğiyle yaptığı çalışmalar ile Motivatör Değerlendirmesi Envanteri’ni geliştiren önemli bir isim.



Leading with Gratitude ve Carrot Principle gibi önemli kitapların yazarı, #findyourtgratitude topluluğunun kurucusu, konuşmacı ve yönetici koçu Chester Elton Global İnsan Kaynakları Zirvesi’nde!



Chester Elton, 20 yıl boyunca müşterilerinin çalışanlarına örgütsel strateji, vizyon ve değer kazandırmak için çalıştı. Elton, ilham verici ve her zaman eğlenceli konuşmalarında kültür inşa etmek, değişimi yönetmek ve yeniliği yönlendirmek isteyen liderler için gerçek çözümler sunuyor. Çalışmaları, dünya çapında çalışan bir milyondan fazla yetişkinle yapılan araştırmalarla destekleniyor ve yüksek performanslı kültürlerin ve ekiplerin arkasındaki kanıtlanmış sırları ortaya çıkarıyor.



Elton, küresel bir eğitim şirketi olan The Culture Works'ün kurucu ortağıdır ve birçok ödüllü, The Carrot Principle ve The Best Team Wins adlı kitapların yazarıdır. Fortune tarafından "büyüleyici" ve The New York Times tarafından "yaratıcı ve canlandırıcı" olarak nitelendirilen kitapları 30 dile çevrildi ve 1,5 milyondan fazla sattı.



Elton, NBC'nin Today Show, CBS 60 Minutes programında yer almakla birlikte, Fast Company, Newsweek ve Wall Street Journal'da sık sık alıntılanıyor.



2020'de Global Gurus araştırma kuruluşu, Chester'ı dünyanın en iyi liderlik uzmanları arasında 4. ve dünyanın en iyi kurumsal kültür uzmanları arasında 2. sırada yer aldı.



Employee Engagement Awards 2020, onu En İyi 101 Küresel Çalışan Bağlılığı Etkileyicisi seçti, 2020'nin En İyi İK Etkileyicisi seçildi.