İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in kurucu üyeleri arasında yer alan Can Kıraç (97) hayatını kaybetti. Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

Koç Holding'in kuruluşunda önemli pay sahiplerinden olan iş insanı Can Kıraç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıraç, holding bünyesinde otomotiv grup başkanlığı ve icra komitesi üyeliği görevlerini yürütmüştü.

97 yaşında hayatını kaybeden Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

1927 yılında Ankara'da Etimesgut'ta dünyaya gelen Kıraç, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı.

Koç Holding, Otokoç, Egemak, Koç Ticaret gibi kuruluşlarda yöneticilik yapan Kuraç, 1954 yılında hayatını birleştirdiği eşi İnci Atav Kıraç'ı 2019 yılında kaybetmişti.

1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayan Kıraç emekli olmuştu.

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