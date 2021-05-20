İş insanı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı

İş dünyasının önemli isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Kurucu Ortağı Erol Çarmıklı için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.



Cenaze törenine, Çarmıklı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından bazı kişiler katıldı.



Çarmıklı'nın naaşı, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



EROL ÇARMIKLI KİMDİR?



Erol Çarmıklı 1936'da Artvin'de doğdu. Eğitimini yarıda bırakarak iş hayatını seçen Çarmıklı, 1966'da Nurol İnşaat ve Ticaret Kollektif Şirketi'ni kurdu.



Elazığ Ferro Tesisleri, İskenderun Demir-Çelik Fabrikaları, Söke Ovası Sulama Tesisleri, Murgul Sülfürik Asit Fabrikası Tesisleri, Tusaş F-16 Uçak Fabrikası ve Tesisleri, Tarabya Konutları İnşaatı, İncegaz Tüneli İnşaat işlerini gerçekleştirdi.



1970'lerden sonra Suudi Arabistan'da birçok iş yaptı. 1980'lerden sonra farklı iş alanlarına yayılma politikasını benimsedi. 2014'te Uluslararası Yönetim Geliştirme Derneği "Yılın İşadamı Ödülü"nü aldı.

Evli olan Çarmıklı, 4 çocuk babası ve 6 torun sahibiydi.