İş insanı İrfan Orakçıoğlu vefat etti

Tekstil sektörünün tanınmış kuruluşlarından Orka Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu, hayatını kaybetti.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, İrfan Orakçıoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İrfan Orakçıoğlu'nun ani rahatsızlık sonucu vefatı, ailemizi, çalışma arkadaşlarımızı, sektörümüzü ve tüm sevenlerini derinden sarstı. Orakçıoğlu'nun şirketimize 20 yıldır verdiği çok değerli hizmetlerini ve katkılarını, özverili çalışmalarını ve örnek kişiliğini her zaman hayırla ve şükranla anacağız. Genç yaşta aramızdan ayrılan, evli ve bir çocuk babası merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz."



Orakçıoğlu'nun cenazesinin, yarın Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedileceği açıklandı.



İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?



Damat Tween ve D'S Damat gibi markaları bünyesinde bulunduran holdingin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan iş insanı İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğenidir.



İrfan Orakçıoğlu, 2010 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra, 2004 yılında Orka Holding bünyesinde profesyonel kariyerine başladı. Orakçıoğlu özellikle markaların kurumsal kimliğinin oluşmasında, genç hedef kitleye ulaşma stratejilerinde ve dijital dönüşüm süreçlerinde görevler üstlendi.