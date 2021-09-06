İş insanı Mustafa Selim Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği Dubai'de hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar (65), İzmir Karşıyaka'da kılınan cenaze namazı sonrası Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa Selim Yaşar için ilk tören holdingin ilk şirketi DYO Boya Fabrikaları'nın Çiğli Kampüsü'nde yapıldı, ardından cenaze Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.



Cenazeye katılanlar HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak camiye alındı.



Yaşar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.



Cenaze törenine Yaşar'ın çocukları, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.



Evli ve 3 çocuk babası olan Selim Yaşar, Dubai'de 2 Eylül'de, yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.



Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Selim Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi'nde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.