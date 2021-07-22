İş insanı Şevket Sabancı yaşamını yitirdi (Şevket Sabancı kimdir?)

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı, 85 yaşında hayatını kaybetti.

NTV Haber 22.07.2021 - 11:55

İş insanı Şevket Sabancı yaşamını yitirdi (Şevket Sabancı kimdir?)

Sakıp Sabancı'nın kardeşi olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu.

1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding’i kuran Şevket Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

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