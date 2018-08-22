Yatırım Bankası Goldman Sachs, İngiltere'de bir ilke imza atarak, emziren annelerin seyahat etmeleri gerektiği durumlarda sütlerinin bebeklerine ulaşım bedelini üstlenme kararı aldı.



Banka tarafından çalışanlarına gönderilen bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"Ebevenylik ve iş bazen birbirine karşıt görülebilir. Goldman Sachs olarak maddi yönden biraz rahatlamanızı istedik. Seyahat etmek durumunda olan emziren annelere süt sağım kiti sağlanması ve sağılan sütün bebeğe ulaştırılması masrafları bankamız tarafından karşılanacaktır."



Goldman Sachs, çalışanları için emzirme odası sağlayan ilk şirketlerden olmasının yanı sıra, doğum öncesi spor dersleri ve bir kreş hizmeti de sağlıyor.