İş, turizm ve MICE sektörü ACE of MICE ile Antalya'da buluştu

Uzunca bir aradan sonra iş, turizm ve MICE dünyasını Türkiye turizminin başkenti Antalya'da buluşturan Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards törenle sona erdi. Turizm Medya Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, B2B toplantılar yeni işbirliklerinin başlangıcı olurken, MICE sektörünün en iyileri de ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) isim sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) katkıları ile düzenlenen Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards 7-9 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.



EN ÖNEMLİ DESTİNASYON



Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards'ı ilk kez Antalya'da düzenlediklerini belirtirken, şu değerlendirmeyi yaptı;

"Uzunca bir aradan sonra böyle büyük bir etkinliği Türkiye turizminin başkenti olan Antalya’da gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşadık. Antalya, altyapısı, 200 bin koltuk kapasitesi, muhteşem tesisleri ve güzelliği ile Türkiye'nin en önemli M.I.C.E destinasyonu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ülkemiz turizmine büyük katkıları olan kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini dünya çapında artırmayı hedefleyen organizasyonumuzla aynı zamanda sektörün yeni işbirlikleri geliştirmesine vesile olduk ve bu zorlu süreçte üretmekten vazgeçmeyen sektörümüzün başarılı işlerine ödüllerini sunduk."

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ



NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi Genel Müdürü Zafer Alkaya ise, "Kongre, turizm ve etkinlik sektörünün en büyük buluşması olan Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards bu yıl Antalya'da yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya kongre turizminin uluslararası merkezi olmayı hak ediyor.

Her şey dahil sisteme göre 4-5 kat daha fazla gelir bırakan bir turizm potansiyelden bahsediyoruz. Bizler de bu potansiyelin farkındayız ve buna yatırım yapıyoruz. Avrupa’nın en gelişmiş ve en büyük kongre merkezi olan NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi tüm turizmcilerimizin hizmetindedir" dedi.



ÖDÜL KAZANANLAR



Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards’da 23 farklı kategoride onlarca proje yarıştı. En iyi etkinlik prodüksiyonundan en iyi dijital etkinliğe, en iyi incentive etkinliğinden en iyi kültür sanat etkinliğine kadar pek çok ödül sahiplerini buldu.

9’uncu ACE of M.I.C.E. Awards Onur Ödülü THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe'ye takdim edilirken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.



Ödül kazanan marka ve projeler ise şunlar oldu;



-9. Ace OF M.I.C.E. Awards Başarı Ödülü: Go Türkiye



-En İyi Davet Etkinliği: Reflections Istanbul- Zamansız Sofralar Sergisi



-En İyi Spor Etkinliği: Heymo ®️ The Experience Design Company - Red Bull M.E.O Season 3 World Finals 2021



-En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü: Prems Art - Rally Bodrum



-Limak Hotels En İyi Etkinlik: Figür Turizm - Turkcell Elçiler Zirvesi 2020



-En İyi Etkinlik Jüri Özel Ödülü: HeyMo The Experience Design Company - Red Bull M.E.O Season 3 World Finals 2021



-En iyi Gerilla Etkinliği: Decibel Organizayon Dcbl Group - Tazesi ya Denizde Ya Carrefour Sa’da Galata Köprüsü Balıkçı Etkinliği



-En İyi Çıkış Yapan Etkinlik Toplantı Yönetim Firması: HeyMo The Experience Design Company



-9. Ace of M.I.C.E. Awards Başarı Ödülü: Klass Magazin



-En İyi Belediye Etkinliği: Dimi Reklam Ajansı - Kalamış Yaz Festivali



-Susesi Luxury Resort En İyi Lansman Etkinliği: BRF Turizm - Hyundai Tuscon



-Gloria Hotels & Resorts En İyi Roadshow: Kotex Kızlar Sahaya



-ACE of M.I.C.E. Exhibiton by Turkish Airlines En İyi Stant Ödülü: EMN Production



-Sunexpress En İyi Zirve: Manastır Etkinlik - Zirve 23- 23 Yetenek Derneği



-Lujo Hotel En İyi Kültür & Sanat Etkinliği: HeyMo The Experience Design Company - Festtogether Evde 2020 İhtiyaç Haritası



-EMN Teknoloji En İyi Incentive Etkinliği: Semtur - Ageon Emeklilik ve Hayat Acentalar Toplantısı ve Satış Konferansı



-Polisan Kansai Boya En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Kansersiz Yaşam Derneği



-9. Ace of M.I.C.E Awards Başarı Ödülü: Magical Night MAG Dergi



-Çelebi Havacılık En İyi Ses, Işık, Görüntü Uygulaması: Ouchhh Studio- Parallel Unıverse Exhıbıtıon By Ouchhh



-Daikin En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı: 19 Organizasyon- Lexus LC500 Lansman ve Atakule Sergileme



-Tanfer Sağlık Grubu En İyi Etkinlik Prodüksiyonu: İmagina Productions- 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Kutlaması



-Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri En İyi Hibrit/Dijital Etkinlik: HeyMo The Experience Design Company - Autoshow 2021 Mobility



-En İyi Hibrit/Dijital Etkinlik Jüri Özel Ödülü: SMG EVENT- Turkish Cargo- Cargo Talks