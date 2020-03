İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde buluşacak

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen, NTV'nin medya sponsoru olduğu Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, 20-21 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.



İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 2 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak zirvede, 100’ün üzerinde konuşmacı yer alacak. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl; ‘Sosyal Yatırım & İstihdam’, ‘Yeni Enerji Oyunu’, ‘Dijital İş ve Büyüme’, ‘Global Ekonomi’, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Futbol ve Ekonomi’, ‘Paylaşım Dalgası’, ‘Suyun Geleceği’, ‘Bankacılık Ajandası’, ‘Küresel Gelecek/ İyi Şirket’, ‘Yeni Nesil Liderlik’, ‘Akıllı İş Dönüşümü’, ‘Globalde Büyüyenler’ ve ‘Startup Yatırımları’ gibi konular ele alınacak.



DÜNYACA ÜNLÜ KONUKLAR



Zirve, MEDEF Başekonomisti M. Olivier Redoules, Malala Fonu eski CEO’su Farah Mohamed, Ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Nantes Üniversitesi 3D uzmanı Prof. Benoit Furet ve ‘AI Republic’ Kitabı yazarı Dr. Mark Esposito gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak.



Zirvenin konuşmacıları arasında ayrıca T.C Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Prof. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve TCMB Başkanı Murat Uysal da zirvede, Türkiye'nin yarınını konuşacak.



9. Uludağ Ekonomi Zirvesi, Türk iş dünyasından ise; Esas Holding Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı, Zorlu Enerji Grubu CEO'su Sinan Ak, SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım Başkanı Gunter Seymus, TAV CEO'su Sani Şener, Limak Holding ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Eczacıbaşı Holding CEO'su Atalay Gümrah, Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Vodafone Avrupa Başkanı Serpil Timuray, Şişecam Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kirman, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın ve Şölen CEO'su Elif Çoban gibi önemli isimleri ağırlayacak.



Türk iş dünyasının yanı sıra finans sektöründen de önemli isimleri bir araya getirecek olan zirvede; Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Recep Baştuğ, Odeabank CEO’su Mert Öncü, Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Kaan Gür ve HSBC Türkiye CEO’su Selim Kervancı ‘Bankacılık’ başlıklı oturumda finans sektöründeki son trendleri ve sektörün geleceğini tartışacak.



Zirvenin ikinci gününde ise; dünya ekonomi ve siyaset çevrelerinden önemli isimleri buluşturacak. ‘Dünyadaki Değişimi Okumak’ başlıklı oturumda, Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi, Milletler Topluluğu Kadın Parlamenterleri Başkanı Shandana Gulzar Khan, Tunus eski Maliye Bakanı Jaloul Ayed, Future is Asian kitabının yazarı Parag Khanna, Zimbabwe Başbakan Yardımcısı Arthur Mutambara ve Romanya eski Ticaret Bakanı Ioana Petrescu konuşmacı olarak yer alacak.



SİNEMA VE TİYATRO DÜNYASININ ÜNLÜ OYUNCULARI ZİRVEDE



Türk sinema ve tiyatro dünyasının ünlü oyuncuları Halit Ergenç ve Taner Ölmez gibi renkli isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı zirvede ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacak.



Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine ‘Stars Of Region’ adlı yarışmaya da ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatarak yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefleyecek. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.