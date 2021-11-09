İşbir Sentetik halka arz oluyor

İşbir Holding'in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik'in halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.



Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.



Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.

İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20'sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.



Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.



Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ü Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10'unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.

