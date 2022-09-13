İşbir Sentetik, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Avrupa basınında

Dünya genelinde yaşanan politik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan enerji krizi birçok sektörü küresel düzeyde etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte üretim maliyetlerinde yaşanan artış da şirketlerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmesine yol açıyor.

Hem ekonomik hem de sürdürülebilirlik odağında, enerji kullanımında tasarruf edilmesini, enerji tüketiminin yerel kaynaklardan yapılmasını ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasını sağlayan Güneş Enerji Sistemleri’ne (GES) yatırım yapan firmalar ise bir adım öne geçiyor.

İlaç, kimya, madencilik ve tekstil sektörlerinde hizmet veren ve ihtiyaç duyduğu enerjinin %26’sını GES ile karşılayan İşbir Sentetik, yeni yatırımıyla Avrupa basınının radarına girdi. 2023’ün ilk yarısında devreye alacağı 10 MWp gücündeki yeni GES yatırımı ile enerjisinin %55’ini kendisi üretmeyi hedefleyen şirket, Euronews, Latinpost, The London Economic, California Herald, The American Reporter, Estrella, El Mundo Financiero gibi Avrupa’nın öne çıkan basın kuruluşlarının dikkatini çekti.

Enerji krizine ve küresel ısınmaya paralel olarak GES başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yatırımı olan ülke ve şirketlerin büyük bir avantaj yakaladığının altını çizen İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyada ilk sıralarda yer alırken, bu gücün sanayide ve üretimde kullanılması çok önemli. İşbir Sentetik olarak yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın dikkatini ülkemize çekiyoruz ve bu durumun rüzgarıyla 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. İvmemizi daha da artırmak için mevcut çalışmalarımıza ilaveten gelecek dönemde hayata geçireceğimiz 10 MWp gücünde yeni GES yatırımımızın izinlerini de kısa süre önce aldık. Böylece şu an tüketimimizin yıllık ortalama %26’sını GES ile ürettiğimiz elektrikten karşılarken, yeni yatırımımızla birlikte 2023’ün ilk yarısında enerji ihtiyacımızın %55’ini kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Hem kurumumuz hem de dünyamız için sürdürülebilirliğe dair projelerimiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”



ÜRETİM ATIKLARININ %30’UNU YENİDEN KULLANILABİLİR KILACAK



Çevre duyarlılığı kapsamında Avrupa ülkelerindeki plastik üretimindeki sınırlandırmalara uyarak, üretimlerinde farklı uygulamalar geliştirdiklerine de dikkat çeken İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe’den edinilen bilgilere göre şirket, son dönemde çevreci ambalaj üretimi çalışmalarını hızlandırıyor.

İklim krizinin etkilerini minimum düzeye indirmek amacıyla global çapta kabul edilen stratejiler bütünü Yeşil Mutabakat çerçevesinde, üretim artıklarının en az %30’unun yeniden kullanılmasıyla ilgili çalışmalarını AR-GE Merkezi’nde yürütmeye devam ediyor. Üretimde yeniden değerlendirilebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasını önceliklendiren şirket, ‘doğa dostu üretim’ mottosuyla tasarladığı projeler ile birlikte daha az karbon izi bırakarak paydaşlarından farklılaşmayı hedefliyor.



DÜNYANIN ÖNDE GELEN BIG BAG ÜRETİCİSİNE DÖNÜŞTÜ



Konuya dair yaptığı açıklamada küresel tedarik zincirlerindeki büyük kırılmalarla birlikte Avrupa’nın yönünün Türkiye’ye çevrilmesini avantaja çevirdiklerini paylaşan İşbir Sentetik, Avrupalı ve Amerikalı firmalara sağladığı üretim desteğiyle bu şirketlerin portföylerinde kalıcı bir yer edindiğine dikkat çekiyor. Süreç boyunca dünyanın önde gelen Big Bag üreticilerinden birine dönüşen şirket, Türkiye’deki 60 bin tonluk yıllık üretim kapasitesine 2017’de Hindistan’daki FIBC Big Bag fabrikasını ekleyerek buradaki Big Bag tesisinin kapasitesini de 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

İhtiyaç duyduğu makineleri tasarlayıp üretmesiyle rakiplerinden bir adım öne çıktıklarını belirten İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe ise “Sürdürülebilir ve yenilikçi projelerimizle dışa bağımlılığımızı en aza indirerek talepleri hızlı bir şekilde karşılamaya başladık. Pazarda lider kuruluş haline geldik. Big-Bag üretimine özel geliştirdiğimiz otomasyon ile Avrupa ülkelerinin üretim partneri olduk. Pandemiyi fırsata çevirerek ihracatımızı önemli ölçüde artırdık. Doğa dostu üretim anlayışıyla istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.