İşbir Sentetik'in talep toplama süreci tamamlandı

İşbir Holding'in ilk ve en büyük şirketi İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşen halka arzında talep toplama süreci 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde gerçekleşen talep toplama sürecinde ek satışsız halka arz büyüklüğünün 8,5 katına, ek satışlı halka arz büyüklüğünün 7 katına denk gelen talep toplandı.



Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre arzda; toplam 85.082 yatırımcıdan 218.963.629 TL nominal değerli pay talebi toplandı. Ek satış dahil toplam 31.020.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiş oldu.



Talep toplama süreci sonucunda; halka arz edilen payların yüzde 36,4’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 32,1’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 29,8’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1.7’si şirket çalışanlarına dağıtıldı.



İşbir Holding CEO'su ve İşbir Sentetik Genel Müdürü Metin Gültepe, "Talep toplama sürecimizi başarıyla tamamladık. Halka arzımıza ilgi gösteren ve bize güvenen bütün yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"3 ANA GRUPTA DEĞERLENDİRİLECEK"



Halka arzdan elde edilen gelirin kullanımına da değinen Gültepe, "Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20'lik kısmını ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz.

Halka arzdan gelen kaynakla yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz" diye konuştu.

