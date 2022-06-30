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İskansız konutlarla ilgili düzenleme: Faturalar düşecek

Meclis'te görüşmeleri süren torba yasada iskansız konutlarla ilgili önemli bir düzenleme var. Teklif olduğu gibi yasalaşırsa iskansız konutlara abonelik hakkı gelecek. Oturulmaya başlanan ancak imar aykırılıkları nedeniyle iskanı olmayan konutlar elektrik ve su aboneliği alabilecek. Bu faturaların düşmesi anlamına geliyor.

Haberler - NTV Haber 30.06.2022 - 16:33

İskansız konutlarla ilgili düzenleme: Faturalar düşecek

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İskansız konuta abonelik hakkı geliyor...

Ekonomide yeni düzenlemeleri barındıran torba yasa için Meclis'teki mesai sürüyor.

Yasada İmar Kanunu'nda değişiklik öngören önemli bir madde de var.

İnşaat ruhsatı almış ancak iskanı olmayan yapılarda artık elektrik ve su aboneliğine izin verilecek.

SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Müteahhitler konut üretmeden önce belediyeden inşaat ruhsatı alıyor. Ancak pek çok bina ruhsatta yazdığı şekilde inşa edilmiyor.

Bu nedenle oturum izni yani iskan alınamıyor. Konutu satın alan kişiler, abonelik başvurusu yapamadıkları için şantiye elektriği ve suyu kullanıyor. Yani fatura için konut kullanımına göre iki kat daha fazla ödeme yapılıyor. 

KAÇAK YAPILAR DÜZENLEME DIŞI

Düzenlemeden inşaat öncesi ruhsat almamış kaçak yapılar ise faydalanamayacak.  

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