Yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği yatırımlar ve büyüyen üretim gücüyle sektördeki lider konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Holding iştiraklerinden Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş, Ekonomist Dergisi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının zirvesinde yer aldı. 2017 yılında cirosunu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 artırarak 5 milyar TL’nin üzerine çıkaran Tosçelik, geçen yıl yayınlanan ve 2016 verilerine göre hazırlanan listenin de birinci sırasındaydı.



“Hedefimiz bir dünya markası olmak”



Fuat Tosyalı

Tosçelik’in zirvede yer aldığı listede, Tosyalı Holding’in toplam 4 farklı iştirakiyle temsil edilmesinin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Holding olarak hedefimiz, vizyonumuz çok net: Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bir dünya markası olmak... Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, bir şirket olarak en büyük önceliğimiz ise ülkemiz ekonomisine, ülkemiz insanına katkıda bulunmak; ülkemizle kol kola hak ettiğimiz seviyeye ulaşmak. Yaptığımız tüm yatırımların, attığımız tüm adımların arkasında bu vizyon var. Bu kapsamda; ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir dünya markası olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün başlattığımız ve proje aşamasında olan tüm yatırımlarımızı devreye aldığımızda, sektörümüzde dünyanın hatırı sayılır üreticilerinden biri olacağız” ifadelerini kullandı.



“Taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyeceğiz”



Tosyalı Holding olarak, 2018’i ‘yatırım yılı’ olarak gördüklerini de sözlerine ekleyen Fuat Tosyalı, “Son dönemde ülkemizin hedef olduğu tüm saldırılara ve ekonomimizde yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen, yatırım planlarımızdan asla vazgeçmedik; vazgeçmeyeceğiz. Aksine, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş; ülkesi için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan bir şirket olarak çok daha fazla çalışmamız gereken bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Bu süreçte taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmeden, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde; 2018’in geçtiğimiz yıllarda başlattığımız yatırım seferberliğinin en önemli dönüm noktalarından biri olacağını söyleyebilirim” diye konuştu.

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