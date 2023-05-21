İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı: Su borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu. Borç yapılandırması için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, İSKİ su borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma için son gün ne zaman?

İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı: Su borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek.  su borcu yapılandırma için başvurular 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. 

İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı: Su borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? - 1

İSKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz. Yapılandırma için www.iski.istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023."

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