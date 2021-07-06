İSO, sanayi devlerinin ikinci 500'ünü açıkladı

İstanbul Sanayi Odası, mayıs ayında açıkladığı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının ardından, daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması sonuçlarını da açıkladı.

İkinci 500'ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde 21,7 oranında artarak 157 milyar TL'den 191,1 milyar TL'ye yükseldi.

Listenin ilk sırasında Murat Ticaret Kablo 578,9 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Onu çok küçük bir farkla ve yine 578,9 milyon TL ile Metal Matris takip ederken, RTM Tarım Kimya 571,5 milyon TL ile üçüncü oldu.

Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına değinen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, İSO İkinci 500'ün özellikle üretimden net satışlarını reel olarak yüzde 6 arttırmış olmasından başlayarak ihracat, istihdam, karlılık, finansman giderleri, teknolojik yapı, AR-GE harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz.

Yıl genelinde emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları gibi destekleyici uygulamalar, firmaların operasyonel maliyetlerini sınırlayarak kâr marjlarını yüksek tuttu" dedi.