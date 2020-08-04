İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 56.9’a yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi ve Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.



İSO'dan yapılan açıklamada, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.

"BU TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twiiter hesabından yaptığı açıklamada,

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" dedi.