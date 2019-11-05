Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü yine de alan yok

Önce İstanbul, Tekirdağ ardından Edirne ve Kocaeli...



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre ıspanak kaynaklı olduğu belirlen zehirlenmelerin sayısı toplamda 196'ya ulaştı.

Artan zehirlenme vakalarıyla orantılı olarak, talep ve fiyatlar da yönünü aşağı çevirdi.

Yaşananlar öncesi tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya kadar düştü.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek yaptığı açıklamada fiyatlardaki düşüşe rağmen alıcı olmadığını söyledi. Üstek "Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi" diye konuştu.

"BU OTUN ISPANAĞA KARIŞMA İHTİMALİ YOK"



Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzel avrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışmama ihtimali yoktur" ifadelerini kullandı.



ISPANAK NASIL YIKANMALI? (ISPANAK TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI)

