İspanya'ya kötü, İtalya'ya iyi haber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüs salgınının etkileri nedeniyle 18 İspanyol bankasının reytinginde güncellemeye gitti.



Fitch'ten yapılan açıklamada, Caixabank, Santander ve iştiraki SCF, Kutxabank, Liberbank, Laboral Kutxa, CRS, Eurocaja, BCE, Cecabank, Allfunds ve CRN'nin kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiği belirtildi.



Açıklamada, BBVA, Bankia, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja ve Abanca'nın da uzun vadeli reytingi (IDR), finansal kapasite reytingi (VR) ve borçluluk reytinginin negatif izlemeye (RWN) alındığı kaydedildi.



"ETKİLERİ NET DEĞİL"

Pandeminin finansal piyasalardaki nihai etkilerinin henüz net olmadığı vurgulanan açıklamada, ilerleyen dönemde İspanyol bankalarının faaliyet ortamı ve kredi profili görünümlerinin aşağı yönlü olmasının beklendiği belirtildi.

"AVRUPA'NIN MİLLİ GELİRİ BOZULACAK"



İspanya'nın corona virüsten en olumsuz yönde etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, ilerleyen dönemde Avrupa'nın GSYH görünümünün de kayda değer şekilde bozulmasının beklendiği kaydedildi.

İspanyol bankaların varlık kalitelerinin zayıflayacağı tahminine yer verilen açıklamada, sermaye piyasalarındaki oynaklığın bankaların elinde bulundurduğu tahvillerde değer kaybına neden olmasının beklendiği aktarıldı.



"İTALYA'NIN KREDİ NOTU İÇİN ACİL DÜZENLEME İHTİYACI YOK"

Standard & Poor's (S&P) ise İtalya'nın kredi notunun acilen düzenlenmesine ihtiyaç olmadığını duyurdu. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Reytingler Direktörü Frank Gill, S&P'nin düzenlediği telekonferansa katılan Gill, İtalyan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'nın kredi notunun acilen düzenlenmesi için acil bir ihtiyaç olmadığını belirten Gill, merkez bankası desteğinin destekleyici unsur olduğunu vurguladı.Gill, İtalya'nın borçlarını çevirebildiğini, yeniden finansman riski ile karşı karşıya olmadığını söyledi.



25 MİLYAR EUROLUK PAKET

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 25 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklamıştı. Öte yandan, İtalya'nın kamu borcu yaklaşık 2,7 trilyon euro ile milli gelirinin yüzde 148,2 seviyesinde bulunuyor.

