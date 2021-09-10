İSPARK'a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı

İstanbul'da bugünden itibaren İSPARK'ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan "Park Et Devam Et" otoparklarını kullanan vatandaşlar, metro ve tramvayda iki ücretsiz seyahat hakkı kazanacak.

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bedava seyahat uygulamasıyla her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini belirtti.



Uygulamanın geçerli olacağı otoparklar şöyle;

Alibeyköy Cep Otogarı, Bahçelievler Ataköy Metro Durağı, Bağcılar Kent Meydanı, Bağcılar Kirazlı Metro Otoparkı, Esenler Adem Baştürk Otoparkı, Esenler Menderes Metro Otoparkı, Eyüpsultan Silahtarağa Otoparkı, Kartal Köprüsü Kavşağı Otoparkı, Kartal Soğanlık Metro Otoparkı, Levent Metro Otoparkı, Maltepe Gülsuyu Metro Otoparkı, Maltepe Küçükyalı Otoparkı, Merter Metro Otoparkı, Merter Metro Zemin Altı Otoparkı, Pendik Tavşantepe Otoparkı, Üsküdar Ünalan Otoparkı.