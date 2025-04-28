İsrail’den tarife hamlesi: Tel Aviv, ABD’ye ticari imtiyaz hazırlığında

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerinde artış yaparak başlattığı ticaret savaşının yankıları sürerken, İsrail Washington yönetimi ile “daha iyi bir anlaşma” sağlayabilmek için “önemli bir düzenleyici imtiyaz” sağlamayı planladığını açıkladı.



Bloomberg haber sitesinin haberine göre, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat, ülkesinin daha önce Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığına benzer bir şekilde, en büyük ticaret ortağı ABD’den gelen ürünler için ithalat standartlarını hafifleteceklerini söyledi. Söz konusu reform, “Avrupa için iyi olan İsrail için iyidir” olarak biliniyordu.



İSRAİL’DE YÜZDE 17 TARİFE ŞAŞKINLIĞI



Barkat, Dubai'de verdiği röportajda, “Amerikalılar ‘Biraz bekleyin, Amerika için iyi olan İsrail için iyidir’i benimsemenizi istiyoruz’ dedi. Biz de derhal ‘Tamam, bu onlar için önemli bir şey ve biz de bunu yapmaktan mutluluk duyarız’ dedik” diye konuştu.



İsrail, bu açıklamaya giden süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleri 90 günlüğüne askıya alma kararını kalıcı hale getirmek için çalışma yürütüyordu. Trump, İsrail’e de yüzde 17 gümrük vergisi getirme kararı vermiş, müzakere sürecinde de bu oran yüzde 10’da tutulmuştu.



İsrail Merkez Bankası Başkanı da cuma günü verdiği bir röportajda, ABD’nin koyduğu gümrük vergilerinin ekonomiyi etkilediğini söylemişti.



İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ABD’den gelen ürünler üzerindeki tüm gümrük vergilerini kaldırma kararından bir gün sonra Trump’ın İsrail’e de yüzde 17 tarife açıklaması İsrail’de şaşkınlık yaratmıştı.



“İKİ TARAF DA İŞBİRLİĞİNE AÇIK”



Bakan Barkat, ABD ile tarife müzakerelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi, ancak müzakerelerde öne çıkan konular hakkında yorum yapmayı reddederek sözlerini şöyle sürdürdü:



“İki taraf da işbirliğine çok açık; hem Amerikalılar hem biz anlaşabileceğimize inanıyoruz. Birkaç şey talep ettiler ve biz iki ülkenin de faydasına olacak şartlarda anlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz.”

