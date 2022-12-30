İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır? (2023 işsizlik maaşı ücretleri)

Sigortalı çalışanlara belirtilen şartları taşımaları halinde, işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. 2023 yılında ise bu ödemenin ne kadar olacağı ve nasıl hesaplanacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar olacak ve nasıl hesaplanacak?



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.



2023 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.



Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

İşsizlik maaşı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan verilere göre asgari ücret brüt 10,008 TL, net 8,506.8 TL oldu.



Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücrette yüzde 100 artış yapıldı. 2022 Temmuz ayında yapılan son değişiklike göre ise fark yüzde 54.66 oldu.

