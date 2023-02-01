İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı taban ve tavan fiyatı

2023 işsizlik maaşı tutarının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan zammın ardından vatandaşların sorgulamaları arasında yer alıyor. Peki, yeni asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte taban ve tavan fiyatı.

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.



Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır.



Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.



İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.