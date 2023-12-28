İşsizlik maaşı ne kadar oldu? (2024 işsizlik maaşı taban ve tavan ücreti)

2024 işsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zam sonrasında etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Asgari ücrette meydana gelen yüzde 49'luk zammın ardından işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları da değişecek. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu?



İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.



Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.