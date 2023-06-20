İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni tutar belli oldu (2023 işsizlik maaşı taban ve tavan fiyatı)

2023 yeni işsizlik maaşı tutarının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan ara zammın ardından birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Asgari ücret zammıyla değişen ücretlerden biri de işsizlik maaşı oldu. Peki, yeni asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte taban ve tavan fiyatı.



2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?



Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.



Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.



2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyor.

Buna göre; Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 365 lira, en yükseği ise 10 bin 731 lira şeklinde uygulanacak.

Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.