İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? (Bakan açıkladı)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

NTV Haber 20.07.2020 - 10:24

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecek mi? (Bakan açıkladı)

İlişkili Haberler

Bakan Selçuk: 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? (Bakan Selçuk açıkladı)

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? (Bakan Selçuk açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız.

Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

“TEMMUZ AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

VİDEO: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...