İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman? (2022 TOKİ kura çekiliş tarihleri)

İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takvimini açıkladı. Yeni takvimin yayımlanmasıyla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura çekilişinin ne zaman, hangi gün yapılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri geçtiğimiz günlerde sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.



Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı ise Kilis ve Muş'la birlikte başladı. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.



İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR'DE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.



TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.



Buna göre; TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara sosyal konut kuralarının, 28 Kasım tarihinden sonra belli olması ve yeni takvime göre duyurulması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.