İstanbul Finans Merkezi için 10 maddelik yasa

İstanbul Finans Merkezi’nin 10 maddelik temel yasası hazırlandı. Hazırlanan teklifte, düzenlemenin amacı, “Finansal rekabet gücünü uluslararası alanda arttırmak, finansal yapısını geliştirmek, üretimin finansmanında verimliliği arttırmak ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi’nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamaktır” olarak açıklandı. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde katılımcı belgesi alarak faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, finansal hizmetler kapsamında, yurtdışında yerleşik kişilere finansal hizmet ihracı gerçekleştirebilecek.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre hazırlanan teklifin ana unsurları şöyle:



YÖNETİM CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA



Özel statülü İstanbul Finans Merkezi bölgesinin tüm altyapı ve üstyapı işletilmesi ve yönetilmesi Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ‘yönetici şirket’ tarafından gerçekleştirilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, ilgili kamu kuruluşlarının görev alacağı ‘Tek Durak Büro’ oluşturulacak. Bu büro, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ilgili kamu kurumlarından personel isteyebilecek.



GENİŞ VERGİ MUAFİYETİ

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak. Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden istisna olacak. Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi’nden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden vergi uygulanmayacak.



PERSONEL GİDERLERİ



Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücretler, yurtdışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı düzeyinde, yurtdışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80 düzeyinde gelir vergisinden muaf olacak. Buradaki kiralamalar, Damga Vergisi ve harçların kapsamı dışında olacak.



ÖZEL HUKUK TERCİHİ

Katılımcılar ile yabancılar arasında ve katılımcıların kendi aralarında İstanbul Finans Merkezi bölgesinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında özel hukuka tabi her nevi işlem ve sözleşmelerinde, taraflar hukuk seçimi yapabilecek. İstanbul Finans Merkezi bölgesinde bulunan taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.