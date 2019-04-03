Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan'daki taşınma süreciyle ilgili açıklama yaptı.



Turhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hava taşımacılığında dünyada ilk 10 arasına gireceğiz. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. Havalimanının milli gelirin yüzde 4 ila 5 seviyesinde artış yapacağı öngörülüyor Havalimanı 225 bin kişiye kadar ilave istihdam oluşturacak.

GAYRETTEPE-HAVALİMANI METROSU 2020 BAŞINDA AÇILIYOR

İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak ulaşım altyapısı inşaatını da başlattık. Gayrettepe İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızla devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı açarak ulaşımı kolaylaştıracağız.

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK

Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'te başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan'da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak.



- Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.



- İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.



- Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak.



Bu yolları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarından ve iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SON UÇUŞ 6 NİSAN 02.00'DE



İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süreç olacağını dile getiren Turhan, "6 Nisan saat 02.00 Atatürk Havalimanı'nda son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00'te ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacaktır. Atatürk Havalimanı bundan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA NASIL GİDİLİR?

5 BİN TIR'LIK YÜK TAŞINACAK



Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. TIR'lar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda 1800’den fazla çalışan görev alacak.

AYCI: GÖKYÜZÜNÜN RENGİ DEĞİŞECEK



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, taşınmayla ilgili yaptığı açıklamada “Doğup büyüdüğümüz evimiz Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldığımız için hüzünlüyüz diğer tarafta ise dünyanın havacılık merkezi bizim evimiz olacağı için heyecanlıyız. İki gün sonra Cuma günü başlayacak büyük taşınma ile yalnızca Türkiye’de değil, dünya sivil havacılığında büyük bir değişim olacak. İstanbul Havalimanı gökyüzünün rengini kırmızı-beyaz ile değiştirecek” dedi.



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