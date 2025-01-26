İstanbul Havalimanı, 3 yıldır Avrupa'nın zirvesinde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 23 Ocak tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu raporda 2024 yılına ait hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI YİNE ZİRVEDE

İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız 2024 yılında da Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı zirvede tamamladı.” dedi.

GÜNLÜK 3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İLE AVRUPA'DA 6. SIRADA

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti.