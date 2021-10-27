İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), "17th ACI Europe Awards" kapsamında İstanbul Havalimanı’nı 40 milyon yolcu üzerinde kategorisinde "Avrupa’nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık gördü.



Covid-19 salgınında havacılık sektörü negatif etkilerin en fazla hissedildiği sektörlerin başında gelirken, İstanbul Havalimanı kriz sürecini başarıyla yöneterek ulaşım ve ticaretin olabilecek optimum seviyede devam etmesini sağlamasıyla takdir kazandı.

ERİŞİLEBİLİRLİKTE DE BAŞARI TESCİLLENDİ

İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından itibaren oluşturduğu erişilebilirlik kültürü ve engelsiz havalimanı konseptiyle de ACI'nın "Erişilebilir Havalimanı" ödülünü aldı. Terminalde hem kara hem hava tarafında oluşturduğu özel yolcu hizmet noktaları, görüntülü çağrı merkezi, sesli adımlar ve yetişkin alt değiştirme odaları gibi farklı hizmetleriyle dikkat çekti.



Öncelikli geçiş noktaları, erişilebilir asansör ve araç park noktaları, erişilebilir rota, çok özel misafir kartı ve ayçiçeği yaka kartı projeleriyle de erişilebilirlik standartlarının tümünü karşılayan havalimanı, standartların ötesinde sunduğu özel hizmetlerle sektöründe örnek olması ve oluşturduğu farkındalıkla, "seyahat etmenin herkesin hakkı" prensibi anlayışını benimsemesiyle de takdir edildi.



Ödüller, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu kapsamında 26 Ekim'de düzenlenen tören ile İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

SAMSUNLU, ACI EUROPE YÖNETİM KURULU'NA SEÇİLDİ

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, ACI Europe Yıllık Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın en büyük 10 havalimanına özel olarak ayrılan kontenjan kapsamında yönetim kurulu üyeliğine seçildi.



Söz konusu havalimanları arasında Türkiye'den ilk ve tek yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Samsunlu, salgın döneminde sürdürülebilirlik hedeflerinden sapmadan emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.



Samsunlu, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyon planladıklarını kaydederek, görevi süresince ACI'nın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmenin ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu da ifade etti.