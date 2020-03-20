İstanbul Havalimanı otoparkı corona virüs nedeniyle ücretsiz

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Covid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

20.03.2020 - 09:35

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında her türlü temastan kaçınılması için otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda corona virüse karşı aldığı önlemlerine bir yenisini ekleyen İGA, bu akşamdan itibaren havalimanı otoparkını ücretsiz hale getirdi. İGA, ikinci bir talimata kadar otoparktan herhangi bir ücret almayacak.

Yapılan açıklamada, "Her türlü temastan kaçınılması gereken bu günlerde, İstanbul Havalimanı otoparkı bu akşam 19.00 itibarıyla tüm misafirlerimiz ve çalışanlarımız için ücretsiz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

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