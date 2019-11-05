'İstanbul Havalimanı üçüncü pisti 2020 yazında açılıyor'

Kalyon Holding, İstanbul Havalimanı ile edindiği tecrübeyi, dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya hazırlanıyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, “Bu kapsamda ilk Avrupa ofisimizi Bükreş’te kurduk. Amerika’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada başta yeni havalimanı olmak üzere altyapı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Odağımızda Peru, Katar, Arnavutluk ve Hollanda başta olmak üzere farklı kıtalardan ülkeler var” diye konuştu.



16 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM



Şirketin yeni dönem planlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020 yılını yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500’e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, “Bu sayı iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte ise 34 bin kişi civarında” diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN GURUR PROJESİ OLDU

İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kalyoncu, bu projenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir yatırımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıklayan Kalyoncu, “7 Nisan 2019’daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcu havalimanımızı kullandı. Bu rakam, Münih Havalimanı’nın geçen bir yılda ağırladığı yolcu sayısına eşdeğer. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı her türlü kriter açısından havacılık endüstrisinde küresel anlamda kendisini kanıtlamış durumda. Böylesine büyük ve stratejik bir projenin Türk şirketleri tarafından, yerli sermaye ile ve Türk yöneticilerin emeğiyle hayata geçmesi bile gururlanmak için yeterli” dedi.



ÜÇÜNCÜ PİST 2020 YAZINDA AÇILIYOR



İstanbul Havalimanı’na ilişkin memnuniyet oranının da çok yüksek seviyelerde olduğunun altını çizen Mehmet Kalyoncu, havayolu şirketlerinin ihtiyaç ve önceliklerini de titizlikle değerlendirdiklerinin altını çizdi.

“Böyle büyük bir havalimanında, havayollarının verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için planladığımız birçok yenilik oldu” diyen Kalyoncu, bu yenilikleri ise şu şekilde özetledi: “Yer altında 14 kilometrelik tünel ağıyla lastikli araçların daha hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlarken, aynı zamanda apronu sadece uçakların kullanımına bırakıyoruz. Havalimanı bünyesinde bir de yakıt limanımız var. Bu liman sayesinde dünya üzerindeki tüm rafinerilerden jet yakıtı alabiliyoruz. Bu çözüm, havayolları için en önemli maliyet olan yakıt maliyetini ciddi oranda düşürdü. Yine yakıt hidrant sistemimiz sayesinde, jet yakıtının tankerlerle değil, yer altından hidrant hattıyla uçaklara ikmalini gerçekleştiriyoruz. Bir diğer önemli konu olan taksi süresi ise, bu büyüklükteki havalimanlarının ortalamasında... 2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek üçüncü pistle birlikte, taksi süresini de ortalamanın çok altında bir süreye indireceğiz.”