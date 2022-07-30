İstanbul Havalimanı, uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) "22-28 Temmuz 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporu"nda Paris Charles de Gaulle ile Amsterdam Schiphol havalimanlarını geride bıraktı.



Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde günlük ortalama 1327 uçuş icra edildi.



Antalya Havalimanı ise 942 sefer ile listede 8. sırada yer aldı.



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, EUROCONTROL Genel Müdürü Eamonn Brennan'ın ilgili paylaşımını alıntılayarak, "Bir hafta daha İGA İstanbul Havalimanı birinci. Personeline sahip çıkarsan, kriz çıkış senaryolarına hazır olursan, DHMİ, SHGM, THY ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği dahil tüm paydaşların ile tek takım ruhu ile çalışırsan oluyor" ifadelerini kullandı.