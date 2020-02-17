İstanbul Havalimanı'nda "akıllı taksiler" görev yapmaya başlıyor.

Havalimanına gelen yolcular bir uygulama ile çağırdıkları taksinin gideceği yeri önceden belirleyip, ücretini görebilecek.

Yolcular ulaşmak istedikleri yerin güzergahını da kendileri belirleyebilecek.

"EN ÇAĞDAŞ UYGULAMALARDAN BİRİ"

Yolcu şikayetlerini azaltması beklenen "e-taksi" uygulamasının lansmanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile gerçekleşti.



"Akıllı taksi uygulaması açıkçası dünyadaki en çağdaş uygulamalardan biri" diyen Ersoy, "Biz diğer taksi esnaf odalarıyla konuşacağız. Mümkünse başta gönüllü bir şekilde, sonrasında da kanunen taksi işletmelerine kayrıdılmasını isteyeceğiz. Çünkü bugüne kadar taksicilerden gelen şikayetlere çözüm bulan, oto denetimi ve memnuniyeti getiren bir sistem" diye konuştu.

EĞİTİM KAPSAMI GENİŞLEYECEK



Bakan Ersoy turizm eğitimlerine de değindi. Havalimanında çalışan kamu kurumu görevlilerine yönelik özel bir eğitim programı hazırlandığını açıklayan Ersoy, şunları söyledi:



"Destekler önemli, devletin yapacağı katkılar önemli. Ama hepsinden önemlisi niyet. Siz niyetli değilseniz biz size destek vermişiz, kanuni düzenleme yapmışız, hiçbir sonuç elde edemeyiz."



Başta havalimanları olmak üzere eğitimin kapsamını genişleteceklerini söyleyen Ersoy, "Özellikle havalimanında turistle öncelikli muhatap olan kamu görevlilerine bu eğitimi yaygınlaştıracağız. Onlara özgün bir eğitim programı geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"TAKSİCİLER ÖZELEŞTİRİ YAPMALI"



Ersoy, özellikle korsanla mücadelede taksicilerin kendi özeleştirini yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.