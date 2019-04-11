Taşınmanın ardından kademe kademe tam kapasiteye geçilen İstanbul Havalimanı için Mülki İdare Amirliği'nden hanutçulara yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dünyanın en modern havalimanlarından birisini olan İstanbul Havalimanı'nın büyük bir başarı ve gururla açıldığı, söz konusu havalimanının ülkenin imajına ve Türk misafirperverliğine uygun bir yer olması için, bazı tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluş tarafından titizliklikle ve tavizsiz uygulanmasının zaruri olduğu vurgulandı.

İç ve dış hatlar geliş katında bulunan tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının sadece kendilerine ait büroların içinde bulunabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu firmaların çalışanlarının büro önlerinde, koridorlarda ve yolcu karşılama alanlarında bulunmalarına asla izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden kişilerin havalimanı giriş kartları derhal iptal edilecek ve bağlı bulundukları firmalara da her türlü adli ve idari yaptırım tavizsiz uygulanacaktır. Herhangi bir firmaya bağlı olmaksızın aynı yerlerde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişiler ile ilgili de güvenlik görevlilerimiz tarafından adli ve idari işlem yapılacak ve bu kişiler derhal bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacaktır."



Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın geliş ve gidiş terminalleri önünde usulsüz park, uzun süre bekleme ve korsan taksicilik yapılması gibi trafik düzenini bozan ve haksız rekabete neden olan tüm faaliyetlere karşı emniyet trafik ve özel güvenlik ekiplerince etkin ve sürekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.



Söz konusu tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluşun tüm yöneticileri ve diğer sorumluları tarafından sistemli, sürekli ve kararlı bir biçimce uygulanması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, bu konuda hassasiyet göstermeyen kamu görevlileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması zorunluluğunun ortaya çıkacağının bilinmesi ve gereğinin yapılmasının istediğini bildirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇALIŞANI EV ARAYIŞINDA (GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ'A TALEP ARTTI)

