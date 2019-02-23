İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” raporuna göre, 2025 yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı 225 bin kişilik istihdam dikkati çekiyor.



Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan, sadece İstanbul ya da Türkiye'de değil, bölgede ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, ilk fazının tamamlanmasıyla sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye önemli bir katkı sunuyor.



Halihazırda havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek. Böylelikle İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiyi aşkın istihdam sağlaması planlanıyor. Öte yandan Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını duyurdu.



"TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN İSTİHDAM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın sunduğu iş ve kariyer imkanları ile bunun ekonomiye etkilerine ilişkin, "İstanbul Havalimanı’nda sağladığımız doğrudan ve dolaylı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyor, geniş ekosistemimizle makro düzeyde on binlerce ailenin geçimine katkı sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından istihdam gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı’nın şu anki istihdamının çok üzerinde bir çalışan sayısına tüm iş ortaklarımızla erişeceğiz. Birinci fazımızda hayata geçirdiğimiz bu ciddi rakamlar, önümüzdeki yıllarda devreye girecek diğer fazları da düşündüğümüzde havalimanın büyük istihdam potansiyelini gözler önüne seriyor. Elbette böylesine geniş bir sistemin insan kaynağı politikalarını da etkin bir planlama ve büyük bir hassasiyetle yönetmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Şu an bin 85 kişilik bir çalışma ekibinin bulunduğu İstanbul Havalimanı’nın işletme birimlerinde 155’inin mavi, 930’unun ise beyaz yakalı, yüzde 70’inin erkek ve yüzde 30’unun kadın, şirket yaş ortalamasının ise 32 olduğunu belirten Samsunlu, şunları kaydetti:



“Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. Ortalamalara bakarak, önümüzdeki dönemde kadın çalışan sayımızı daha da artırmak gibi bir hedef de koyduk kendimize. Dünya havacılık sektörüne yön verecek genç yetenekleri, dünyanın en büyük havalimanında işe alarak, onların bireysel gelişimlerine yatırım yapmayı ve geleceğin havacılık sektörü profesyonellerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.



Bu doğrultuda şimdiden staj ve eğitim programlarımızı başlattık. 2018 yılında 79 öğrencimiz değişik departmanlarımızda staj yaptı ve staj sonunda bu öğrencilerimizden 18’i farklı departmanlarımızda işe girme fırsatı yakaladı. Onlarla birlikte operasyonel mükemmellik hedefimize katkıda bulunacak hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz. 2018 yılında aldığımız ‘İstihdamın Enleri’ ödülü, insan kaynağının etkin yönetimine verdiğimiz önemin, bu yolda doğru işler yaptığımızın bir anlamda göstergesi oldu ve bizi gururlandırdı. Halihazırda sağladığımız istihdam, ekonomiye kattığımız değer ve gençlerimize yaptığımız yatırımlardan büyük mutluluk duyuyoruz.”



2025 YILINDA 225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK



İGA, 2016 yılında bağımsız düşünce ve danışmanlık kuruluşları İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM), ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırladığı İstanbul Havalimanı (İH) Ekonomik Etki Analizi Raporu hazırlatmıştı. Rapor, İstanbul Havalimanı'nın 2025 yılına kadar doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine yapacağı katkıları gözler önüne serdi.



İyimser ve kötümser senaryolar baz alınarak yapılan analize göre, havalimanının operasyonel olarak havayolu taşımacılığı talebini karşılar duruma geleceği öngörülen 2025 yılında, doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişilik istihdam yaratacağı, ilave hane halkı gelirinin 4,4 milyar dolar olacağı ve Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,9 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.