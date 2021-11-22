İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz hızlı geçiş imkanı

Bankadan yapılan açıklamasına göre, DenizBank, İstanbul Havalimanı yolcularına özel program İGA Pass ile iş birliği gerçekleştirdi.



İşbirliği kapsamında Private ve Black Kart sahipleri, DenizKartım uygulamasını indirerek oluşturacakları karekodla İstanbul Havalimanı'nda sıra beklemeden öncelikli olarak uçuşlarına hızlıca geçebilecek. Deniz Private Kart sahipleri, İGA Fast Track hizmetinden sınırsız faydalanırken, Black Kart sahipleri ayda 5 kez ücretsiz geçiş yapabilecek.



Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, teknolojiyi ve veri bilimini kullanarak müşterilerine hızlı ve kesintisiz hizmet götürmek için çalıştıklarını bildirdi.



İstanbul Havalimanı işbirliğinin müşterilere önemli avantaj sağladığını kaydeden Hıçkıran, şu bilgileri verdi:



"Uçak seyahatleri sürecinde kısıtlı olduğunu bildiğimiz zamanlarından tasarruf edebilmelerini sağlıyor. Olası uçağa yetişme problemini önemli ölçüde kaldıran böyle bir çözümü uygulamamız aracılığıyla sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."



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