İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli seferin yapıldığı tarihten itibaren ücretsiz olan otopark hizmeti 7 Nisan’a kadar uzatıldı.
İGA’dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir” denildi.
İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018' de yapılmıştı.
31 Ekim 2018’de tarifeli seferler başlamış ve otoparklarda o günden bu yana ücretsiz hizmet veriliyordu.
Otoparkın şuıbat sonuna kadar ücretsiz olacağı açıklanmıştı.