İstanbul Havalimanı inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından Kolin inşaat'ın yüzde 20'lik hissesinin devrine onay çıktı.



Rekabet Kurulu, Kolin İnşaat'ın hisselerinin Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat tarafından devralınması işlemine izin verdi.



Kolin İnşaat, İGA'daki hisselerinin devri için şirketin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu ocak ayında duyurmuştu.



5 ORTAKLI ŞİRKET



İGA Havalimanı ortaklığında Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ, Mapa İnşaat ve Tic. AŞ, Liman İnşaat San. ve Tic. AŞ, Kolin İnşaat Tur. San. ve AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ'nin yüzde 20'şer pay sahibi olarak yer alıyor.



İGA, temmuz ayında 1.79 milyar liralık artırıma gitmiş, ardından aralık ayında da sermayesini yüzde 1.1 milyar lira yani 18 oranında artırarak 7.4 milyar liraya yükseltmişti. Şirketin sermayesi böylece iki artırımla yüzde 66 yükselmişti.



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