Fransa'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air France, yeni bir marka yarattı.

Firmanın yeni nesil seyahat deneyimi sunmak istediği havayolu markası Joon, karşılıklı İstanbul-Paris uçuşlarına başladı.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan orta mesafe ağında Barcelona, Berlin, İstanbul, Lizbon, Napoli, Oslo, Porto ve Roma'ya, uzun mesafe ağında Fortaleza, Kahire, Cape Town ve Tahran'a uçuş gerçekleştirecek Joon, haftada 228 uçuşla toplamda 13 noktaya ulaşacak.



Paris'te açıklamalarda bulunan Joon CEO'su Jean-Michel Mathieu, Joon için İstanbul'un özellikle iş trafiği açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu kaydetti.



'Yeni nesil bir seyahat deneyimi sunuyoruz'



Joon'un dijital, bağlı, esnek, kişiselleştirilmiş özellikleriyle farklı bir deneyim sunmak için tasarlandığını söyleyen Mathieu, "Joon ile uçuşlara başlayalı bir yıldan kısa bir süre oldu. Bu çalışmadan dolayı gururluyuz. Bu yeni kuruluşta temel hedefimiz Air France KLM'nin karlı bir büyüme gerçekleştirmesi ve Paris Charles de Gaulle havalimanının beslenmesi. Joon'un Air France KLm için inovatif bir laboratuvar olmasını istiyoruz. Yaratıcılık, farklılık ve inovasyon temel ilkemiz olacak" diye konuştu.

Dijitalleşmeye önem veren yeni nesil bir seyahat deneyimi sunma iddiasıyla yola çıktıklarını kaydeden Mathieu, şunları söyledi: "Kabin ekiplerimizin kıyafetlerini de bu farklılaşmayı göstermek için seçtik. İstanbul bizim için büyük bir potansiyele sahip ve buradaki iş potansiyeline güveniyoruz. Zorlu bir rekabet var. Ancak Joon sayesinde stratejik olarak rekabette kendimize avantaj sağlayacağımıza inanıyoruz. Joon Air France'ın kodları ve garantisiyle uçuşlarını gerçekleştiriyor. Joon'un uçtuğu her şehirde hala Air France yer alıyor. Air France'ın tüm avantajlarından faydalanıyoruz. Kabin ekipleri Air France'tan, uçak bakımları Air France garantisiyle yapılıyor. Türkiye'de Atlas Global ile ve Amsterdam uçuşlarında KLM-Pegasus iş birliklerimiz de var. Bu işbirlikleri bizim için önemli."

Maathieu, Joon'un low cost bir havayolu olmadığını ve business ile birlikte yolcularına bir çok seçenek sunduklarını vurguladı.

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